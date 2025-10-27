закрыть
27 октября 2025, понедельник
Politico: Трамп и Маск помирились после летних скандалов

  • 27.10.2025, 18:44
Они начали общаться «время от времени».

Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь наладил отношения с миллиардером Илоном Маском после нескольких месяцев публичных конфликтов. По словам Трампа, они начали общаться «время от времени» после того, как встретились на похоронах консервативного активиста Чарли Кирка в Аризоне в прошлом месяце, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Я всегда хорошо относился к Илону, — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Японию. — У него был непростой период, но я его люблю и, думаю, всегда буду любить».

Эти слова стали очередным подтверждением потепления отношений между двумя влиятельными фигурами, которые всего летом обменивались взаимными упреками и угрозами. Маск тогда заявил, что может поддержать альтернативных кандидатов-республиканцев или даже создать собственную политическую силу. В ответ Трамп пригрозил ему «серьезными последствиями» и намекнул на возможные проверки деятельности возглавляемого Маском правительственного агентства по эффективности.

Возобновившееся сотрудничество между Трампом и Маском может иметь серьезные политические и финансовые последствия в преддверии выборов 2026 и 2028 годов. Маск, владелец социальной сети X (бывший Twitter), остается одной из самых влиятельных фигур в американском медиапространстве и способен оказывать значительное влияние на электорат — как своими высказываниями, так и крупными пожертвованиями в избирательные кампании.

