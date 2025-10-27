закрыть
27 октября 2025, понедельник, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай отреагировал на испытания «Буревестника» в России

6
  • 27.10.2025, 19:03
  • 7,936
Китай отреагировал на испытания «Буревестника» в России

Пекин дал короткий комментарий.

Официальный Пекин обратил внимание на сообщения о том, что Россия провела успешные испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщил журналистам представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат.

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания с Владимиром Путиным рассказал о характеристиках высокоманевренной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Он сообщил, что российские военные провели ее успешное испытание: ракета якобы пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина