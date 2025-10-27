Китай отреагировал на испытания «Буревестника» в России 6 27.10.2025, 19:03

7,936

Пекин дал короткий комментарий.

Официальный Пекин обратил внимание на сообщения о том, что Россия провела успешные испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщил журналистам представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат.

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания с Владимиром Путиным рассказал о характеристиках высокоманевренной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Он сообщил, что российские военные провели ее успешное испытание: ракета якобы пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com