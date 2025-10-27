Китай отреагировал на испытания «Буревестника» в России

Китай отреагировал на испытания «Буревестника» в России6
- 27.10.2025, 19:03
Пекин дал короткий комментарий.
Официальный Пекин обратил внимание на сообщения о том, что Россия провела успешные испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщил журналистам представитель китайского МИДа Го Цзякунь.
«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат.
26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания с Владимиром Путиным рассказал о характеристиках высокоманевренной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Он сообщил, что российские военные провели ее успешное испытание: ракета якобы пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов.