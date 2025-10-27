закрыть
27 октября 2025, понедельник, 20:08
Архив новостей
МИД Беларуси заявил протест временному поверенному Литвы

  • 27.10.2025, 19:08
  • 3,686
МИД Беларуси заявил протест временному поверенному Литвы

Режим запаниковал из-за закрытия границы.

Временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас был вызван в МИД Беларуси, сообщили в ведомстве.

Ему вручена нота протеста в связи с решением Вильнюса о закрытии общей границы, что в Минске сочли «действиями антинародного характера».

«Решение, затронувшее права не только граждан Беларуси, но и граждан Литвы, а также граждан Европейского союза и других государств, наглядно демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения», — говорится в сообщении (цитата по БеЛТА).

В МИДе подчеркнули, что режим Лукашенко, в отличие от литовской стороны, выступает за нормализацию диалога.

Литва планирует на неопределенный срок закрыть границу с Беларусью из-за прилетающих с белорусской стороны аэростатов, правительство республики обсудит это предложение 29 октября, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

