МИД Беларуси заявил протест временному поверенному Литвы
- 27.10.2025, 19:08
Режим запаниковал из-за закрытия границы.
Временный поверенный в делах Литвы в Минске Эрикас Вилканецас был вызван в МИД Беларуси, сообщили в ведомстве.
Ему вручена нота протеста в связи с решением Вильнюса о закрытии общей границы, что в Минске сочли «действиями антинародного характера».
«Решение, затронувшее права не только граждан Беларуси, но и граждан Литвы, а также граждан Европейского союза и других государств, наглядно демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения», — говорится в сообщении (цитата по БеЛТА).
В МИДе подчеркнули, что режим Лукашенко, в отличие от литовской стороны, выступает за нормализацию диалога.
Литва планирует на неопределенный срок закрыть границу с Беларусью из-за прилетающих с белорусской стороны аэростатов, правительство республики обсудит это предложение 29 октября, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.