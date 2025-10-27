Отец Ямаля обратился к «Реалу» после скандала в Эль-Класико

Отец Ямаля обратился к «Реалу» после скандала в Эль-Класико1
- 27.10.2025, 20:50
Вчера «Реал» победил «Барселону» впервые за пять последних очных матчей.
Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля Аммунир Насруи выступил в защиту своего сына после поражения команды в гостевом матче с «Реалом» в Примере (1:2).
«Вам повезло, что ему всего 18 лет. Увидимся в Барселоне», — написал отец Ламина после матча в одной из социальных сетей.
Напомним, перед матчем 18-летний Ламин оказался в центре скандала из-за резких высказываний в адрес «Реала». Во время игры футболисты мадридского клуба пытались продемонстрировать свое недовольство, пытаясь «закрыть рот» молодому игроку прямо на поле. После финального свистка между игроками произошел конфликт, в котором Ямаль вновь оказался в центре внимания.