26 октября 2025, воскресенье, 20:49
«Реал» победил «Барселону»

  • 26.10.2025, 20:36
«Реал» победил «Барселону»

Накануне матча между двумя игроками испанских топ-клубов вспыхнул конфликт.

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 10‑го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. У «Реала» отличились Килиан Мбаппе (22) и Джуд Беллингем (43), у гостей — Фермин Лопес (38).

Отметим, вингер «Барселоны» Ламин Ямаль за несколько дней до матча заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются». Игрок «Реала» Дани Карвахаль пообещал поговорить с Ямалем насчет этого комментария.

После победы Карвахаль показал Ямалю характерный жест, напомнив о преждевременных заявлениях перед игрой.

«Реал», занимающий первое место в турнирной таблице, набрал 27 очков. «Барселона», которая находится на второй строчке, теперь отстает на 5 баллов.

