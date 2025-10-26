«Реал» победил «Барселону»2
Накануне матча между двумя игроками испанских топ-клубов вспыхнул конфликт.
«Реал» обыграл «Барселону» в матче 10‑го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. У «Реала» отличились Килиан Мбаппе (22) и Джуд Беллингем (43), у гостей — Фермин Лопес (38).
Отметим, вингер «Барселоны» Ламин Ямаль за несколько дней до матча заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются». Игрок «Реала» Дани Карвахаль пообещал поговорить с Ямалем насчет этого комментария.
После победы Карвахаль показал Ямалю характерный жест, напомнив о преждевременных заявлениях перед игрой.
«Реал», занимающий первое место в турнирной таблице, набрал 27 очков. «Барселона», которая находится на второй строчке, теперь отстает на 5 баллов.