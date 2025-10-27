Европейский совет пообещал продолжать давить на режим Лукашенко 3 27.10.2025, 22:41

Европа будет защищать восточную границу ЕС.

Европейский совет выразил солидарность с народом Литвы в связи с постоянными и провокационными действиями официального Минска против ЕС и его государств-членов. Об этом в соцсети X написал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Эти гибридные действия должны быть прекращены, а Беларусь должна предотвратить дальнейшие инциденты. ЕС продолжит оказывать давление на режим за его соучастие в войне России против Украины и поддержит защиту восточной границы ЕС», — написал Антониу Кошта.

Ранее МИД Литвы направил Беларуси ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства и уведомил, что закрывает государственную границу «до дальнейшего уведомления».

Напомним, утром 27 октября Литва заявила, что готовится к бессрочному закрытию границы с Беларусью. Окончательное решение об этом правительство планировало принять в среду, 29 октября. Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» уже перестали работать с 26 октября после залета метеозондов из Беларуси, парализовавших работу аэропорта Вильнюса.

Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что с 27 октября пункт пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») закрыт на неопределенный срок, а через «Мядининкай» («Каменный Лог») могут проехать только представители определенных групп.

Это владельцы диппаспортов или перевозчики диппочты, транзитные пассажиры в Калининградскую область из Беларуси и обратно по упрощенному транзитному документу, граждане Литвы и ЕС с членами семей, направляющиеся в Литву, а также обладатели действующего вида на жительство Литвы, возвращающиеся в страну.

До этого за последние несколько дней Литва уже трижды закрывала границу с Беларусью и приостанавливала работу аэропортов из-за метеозондов с контрабандными сигаретами. Власти страны высказывают мнение, что, «возможно, границу с Беларусью придется закрыть на более долгий срок».

Некоторые автобусы уже вернули с границы. Перевозчики отменяют рейсы в Литву и обратно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com