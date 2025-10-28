В Крыму опрокинулся недостроенный плавучий кран 1 28.10.2025, 8:21

Два человека погибли, более 20 пострадали.

В аннексированном Севастополе днем в понедельник произошло крушение стоявшего в Южной бухте плавучего крана, в результате которого погибли два человека и еще свыше 20 — пострадали. Об этом сообщил назначенный Москвой глава города Михаил Развозжаев. Погибшие — электромеханик и матрос, пишет The Moscow Times.

«При проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна», — пояснил он в телеграм-канале. Семеро пострадавших были госпитализированы, добавил чиновник, отметив, что расследование причин происшествия проведет специальная комиссия.

Главк СК РФ по Крыму и Севастополю завел уголовное дело по факту трагедии по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По данным силовиков, катастрофа произошла во время испытаний грузового устройства плавкрана, который не был введен в эксплуатацию в момент опрокидывания.

Как сообщает украинский канал «Крымский ветер», речь идет о тяжелом плавкране ПК-700 «Григорий Просянкин», который был заложен еще в ноябре 2018 года. В 2023-м стало известно, что корпус сооружения решили разрезать на куски и отправить внутренними водными путями в Северодвинск для достройки на мощностях АО «ПО «Севмаш» в связи с неспособностью Севморзавода завершить строительство своими силами.

