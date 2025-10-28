Расследователи вышли на страховщиков теневого флота РФ 2 28.10.2025, 12:45

Компания, которая помогает обходить санкции, зарегистрирована в Новой Зеландии.

Небольшая страховая компания из Новой Зеландии — Maritime Mutual, управляемая британской семьей Ранкинов, обеспечивала страховое покрытие для сотен танкеров, перевозивших иранскую и российскую нефть, несмотря на западные санкции, пишет агентсво Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Эти суда входили в так называемый «теневой флот» — сеть танкеров, перевозящих санкционные грузы, скрывая их происхождение и маршруты. Без страховки такие суда не могут заходить в порты даже Ирана или России. По данным Reuters, Maritime Mutual страховала почти каждое шестое судно, внесенное в черные списки США, ЕС и Великобритании.

Компания, основанная Полом Ранкином и его семьей в Окленде, отрицает какие-либо нарушения санкций и утверждает, что соблюдает строгие стандарты комплаенса. Однако New Zealand Herald и Reuters сообщили, что новозеландская полиция провела обыски в офисах Maritime Mutual в Окленде и Крайстчерче 16 октября, изъяв документы и допросив троих сотрудников. Расследование ведется совместно с партнерами из США, Великобритании и Австралии.

По данным расследования, Maritime Mutual с 2018 года застраховала 231 танкер, из которых 130 перевозили иранские или российские энергоносители после введения санкций. По оценкам аналитического центра CREA, под защитой компании прошло не менее $35 млрд нефти и нефтепродуктов.

Maritime Mutual сотрудничала с крупнейшими перестраховщиками мира, включая Munich Re, Hannover Re, MS Amlin и Atrium, а брокерами выступали Aon и Lockton. Некоторые компании уже прекратили сотрудничество.

После начала расследования руководство Maritime Mutual заявило, что больше не будет страховать суда, перевозящие российскую нефть, или принадлежащие «теневому флоту».

По данным Reuters, компания ранее активно работала и с Ираном: в 2017 году Maritime Mutual официально разрешила иранской фирме Shiraz Marine представлять свои интересы в Тегеране. После возобновления американских санкций в 2018 году доходы страховщика выросли в восемь раз, достигнув $108 млн в 2024 году.

Новозеландские власти подозревают Maritime Mutual в содействии обходу санкций, отмывании денег и нарушении требований по борьбе с финансированием терроризма. Пока обвинения не предъявлены, но расследование продолжается.

