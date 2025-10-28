Индийские НПЗ объявили бойкот новым закупкам российской нефти 28.10.2025, 13:39

Indian Oil объявила тендер на покупку нефти.

Нефтеперерабатывающие компании Индии не размещали новых заказов на поставки российской нефти после введения новых санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, заметил The Moscow Times.

По словам собеседников агентства, индийские НПЗ ожидают разъяснений от властей и поставщиков. Под блокирующие меры администрации Дональда Трампа попали «Роснефть» и «Лукойл» — крупнейшие нефтяные компании России, на которые приходится каждый второй баррель добычи и экспорта.

«Мы отменили часть ранее заказанных партий у трейдеров, связанных с подсанкционными компаниями», — рассказал один из источников Reuters в нефтяном секторе Индии. По словам другого, банки просто «не будут проводить платежи», если участником сделки окажется подсанкционная компания.

Чтобы заменить российские баррели, Государственная Indian Oil объявила тендер на покупку нефти, а Reliance Industries увеличила спотовые закупки, рассказали собеседники агентства.

Использование посредников в виде компаний-прокладок, которые могли бы закупать нефть у «Роснефти» и «Лукойла» и перепродавать ее конечным клиентам, властями не рассматривается. Индийские компании не будут покупать нефть «Роснефти» и «Лукойла», поставляемую трейдерами, сообщил источник Reuters в правительстве Индии.

Трудно прогнозировать, когда индийские компании разместят новые заказы на российскую нефть, добавил он.

В сентябре Индия закупала в РФ 1,6 млн баррелей в сутки, покрывая 36% своих потребностей в импорте. На пике, в апреле–июне текущего года, поставки достигали около 2 млн баррелей в день. Для российских нефтяников Индия стала крупнейшим рынком сбыта для нефти, вывозимой на экспорт морем, и вторым по объемам покупателем после Китая, если учитывать все поставки (в том числе трубопроводные).

