закрыть
28 октября 2025, вторник, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МВД Польши представило свою версию закона о гражданстве

  • 28.10.2025, 13:52
МВД Польши представило свою версию закона о гражданстве

Что важно знать белорусам.

Министерство внутренних дел и администрации Польши готовит свою версию изменений в закон о польском гражданстве. В его основе — «четыре опоры»: продолжительность пребывания в Польше, декларация лояльности, тест на гражданство и хорошее знание польского языка, а также налоговое резидентство.

Об этом рассказала замминистра Магдалена Рогуска, выступая 27 октября на дебатах, посвященных готовящимся изменениям, пишет MOST.

Сколько времени нужно прожить в Польше

Это самый туманный пункт новой программы. Магдалена Рогуска сказала о восьми годах пребывания, «разделенных на два срока». Это столько же, сколько и сейчас: в общем случае для признания гражданином нужно прожить в Польше три года на сталом побыте или карте долгосрочного резидента ЕС, а до того — пять лет, чтобы получить эти документы.

Но Рогуска сказала в выступлении, что понадобится «в том числе пять лет постоянного пребывания». Возможно, в презентацию просто закралась техническая ошибка.

Акт лояльности

Подписание акта лояльности польскому государству — это новая мера в процедуре получения гражданства, которая, по словам Рогуской, станет «сознательным заявлением о правах и обязанностях относительно государства».

В ранее опубликованных материалах МВДиА говорилось, что речь пойдет о приверженности принципам демократии, свободы и уважения к закону.

Налоговое резидентство

В течение всего периода постоянного пребывания в Польше заявитель должен быть налоговым резидентом Польши. Этого требования ранее не было в законодательстве.

Но в общем случае налоговым резидентом Польши является лицо, находящееся на территории этой страны не менее 183 дней в году. Но даже если по каким-то причинам плательщик в календарном году провел в Польше меньше времени, но в этой стране находится центр его жизненных интересов, он также считается налоговым резидентом Польши. Так что можно предположить, что подавляющее большинство иностранцев, подающих документы на гражданство, и теперь соответствуют этому требованию.

Тесты

Соискатели гражданства должны будут сдавать тест на гражданство и продемонстрировать «лучшее знание польского языка». Магдалена Рогуска не конкретизировала, какой уровень знания языка потребуется. Ранее упоминалось, что владеть польским языком нужно будет на уровне B2.

Рассказывая о тесте на гражданство, замглавы МВДиА Матей Дущик сослался на опыт стран Западной Европы, где гражданство получали иностранцы, которые, хотя долгое время жили там, не были интегрированы в общество. Тест вводится, чтобы проверить степень интеграции.

— Если идет речь об иностранцах, мы должны каким-либо образом проверить уровень интеграции, знания традиций, ценностей, а также того, чем живут поляки, — заявил Матей Дущик.

Дущик рассказал, что в министерстве уже подготовили предложения первых вопросов будущего теста, однако не раскрыл их.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников