МВД Польши представило свою версию закона о гражданстве 28.10.2025, 13:52

Что важно знать белорусам.

Министерство внутренних дел и администрации Польши готовит свою версию изменений в закон о польском гражданстве. В его основе — «четыре опоры»: продолжительность пребывания в Польше, декларация лояльности, тест на гражданство и хорошее знание польского языка, а также налоговое резидентство.

Об этом рассказала замминистра Магдалена Рогуска, выступая 27 октября на дебатах, посвященных готовящимся изменениям, пишет MOST.

Сколько времени нужно прожить в Польше

Это самый туманный пункт новой программы. Магдалена Рогуска сказала о восьми годах пребывания, «разделенных на два срока». Это столько же, сколько и сейчас: в общем случае для признания гражданином нужно прожить в Польше три года на сталом побыте или карте долгосрочного резидента ЕС, а до того — пять лет, чтобы получить эти документы.

Но Рогуска сказала в выступлении, что понадобится «в том числе пять лет постоянного пребывания». Возможно, в презентацию просто закралась техническая ошибка.

Акт лояльности

Подписание акта лояльности польскому государству — это новая мера в процедуре получения гражданства, которая, по словам Рогуской, станет «сознательным заявлением о правах и обязанностях относительно государства».

В ранее опубликованных материалах МВДиА говорилось, что речь пойдет о приверженности принципам демократии, свободы и уважения к закону.

Налоговое резидентство

В течение всего периода постоянного пребывания в Польше заявитель должен быть налоговым резидентом Польши. Этого требования ранее не было в законодательстве.

Но в общем случае налоговым резидентом Польши является лицо, находящееся на территории этой страны не менее 183 дней в году. Но даже если по каким-то причинам плательщик в календарном году провел в Польше меньше времени, но в этой стране находится центр его жизненных интересов, он также считается налоговым резидентом Польши. Так что можно предположить, что подавляющее большинство иностранцев, подающих документы на гражданство, и теперь соответствуют этому требованию.

Тесты

Соискатели гражданства должны будут сдавать тест на гражданство и продемонстрировать «лучшее знание польского языка». Магдалена Рогуска не конкретизировала, какой уровень знания языка потребуется. Ранее упоминалось, что владеть польским языком нужно будет на уровне B2.

Рассказывая о тесте на гражданство, замглавы МВДиА Матей Дущик сослался на опыт стран Западной Европы, где гражданство получали иностранцы, которые, хотя долгое время жили там, не были интегрированы в общество. Тест вводится, чтобы проверить степень интеграции.

— Если идет речь об иностранцах, мы должны каким-либо образом проверить уровень интеграции, знания традиций, ценностей, а также того, чем живут поляки, — заявил Матей Дущик.

Дущик рассказал, что в министерстве уже подготовили предложения первых вопросов будущего теста, однако не раскрыл их.

