Politico: Венгрия признана худшей страной ЕС по уровню верховенства закона 28.10.2025, 16:58

Об этом говорится в ежегодном отчете «Всемирного проекта правосудия».

Венгрия вновь заняла последнее место среди стран Европейского союза по уровню верховенства закона, согласно ежегодному отчету «Всемирного проекта правосудия» (WJP), опубликованному во вторник, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Страна, под управлением премьер-министра Виктора Орбана, получила 0,50 балла из 1 возможного — самый низкий показатель среди 27 государств ЕС и на 0,02 меньше, чем в 2024 году. Среди членов блока более резкое падение продемонстрировала только Словакия (0,64, снижение на 0,023).

Отчет отмечает, что две трети стран ЕС ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом. Причинами названы сокращение открытости власти, ослабление судебной системы и недостаточное следование существующему законодательству.

Похожие тенденции зафиксированы и за пределами ЕС: Великобритания получила 0,78 балла (–0,01), США — 0,68 (–0,028), Россия — 0,41 (–0,049), Украина — 0,48 (–0,007). Россия показала самое значительное падение среди всех стран, включенных в исследование, а США опустились в рейтинге до уровня между Словенией и Португалией.

Лидером по уровню верховенства закона в Европе остается Дания (0,90), за ней следуют Норвегия, Финляндия и Швеция.

Исследователи также отметили рост политического давления на суды. В более чем половине стран ЕС суды подвергаются неправомерному влиянию властей, а в 70% стран увеличились задержки в административных процессах. В трех четвертях государств ухудшились показатели гражданского и уголовного правосудия.

