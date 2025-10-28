Коллапс на границе РФ и Казахстана: товарооборот встал, бизнес закрывается

Коллапс на границе РФ и Казахстана: товарооборот встал, бизнес закрывается2
28.10.2025
- 4,958
Один из ведущих торговых маршрутов России со странами Азии фактически перекрыт.
На российско-казахстанской границе разгорелся масштабный логистический кризис, который парализовал движение грузовиков и поставил под угрозу импорт товаров из Китая, Кыргызстана и Турции.
Из-за затянувшихся проверок и новых правил тысячи фур с товарами на сотни миллионов долларов застряли в Казахстане, фактически перекрыв один из главных торговых маршрутов России, пишет dialog.ua.
Чтобы хоть как-то разблокировать поток грузов, Путин подписал указ, временно разрешающий ввоз в Россию товаров из Казахстана и Кыргызстана даже без полного оформления документов. Эта мера будет действовать до 10 декабря, но для бизнеса она не стала спасением. Продавцам все равно придется дважды растаможивать один и тот же товар сначала на границе, а потом внутри страны.
По данным росканала Baza, более 10 тысяч грузовиков уже второй месяц простаивают на досмотре. Основная причина – жесткие проверки в рамках борьбы с серым импортом. Российские и казахстанские таможенники теперь тщательно сверяют содержимое каждой машины с экспортными декларациями. Если, например, в документах указаны автозапчасти, а фактически везут одежду или бытовые товары, груз отправляют обратно на склады временного хранения.
Из-за этого тысячи российских продавцов уже потеряли товар на миллионы рублей. Пострадали как крупные поставщики, так и мелкие предприниматели, для которых срыв поставок означает фактическое разорение. Многие не смогли вовремя завезти сезонные товары: зимние куртки, новогодний декор и даже продукцию к Хэллоуину.
Ситуация вызвала цепную реакцию: сроки доставки выросли с пары недель до нескольких месяцев, а стоимость логистики, по оценкам предпринимателей, может увеличиться минимум вдвое. Мелкие компании готовятся к закрытию, а часть бизнеса вынуждена переходить на "белые" поставки с сертификацией и полным пакетом документов, что существенно дороже.
Тем временем в Казахстане расцвел теневой рынок. Так называемые «помогалы» предлагают за взятку от 300 до 1000 долларов ускорить прохождение досмотра. В зависимости от типа груза плата может достигать 10% от стоимости контейнера.