закрыть
28 октября 2025, вторник, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Коллапс на границе РФ и Казахстана: товарооборот встал, бизнес закрывается

2
  • 28.10.2025, 17:59
  • 4,958
Коллапс на границе РФ и Казахстана: товарооборот встал, бизнес закрывается
иллюстративное фото

Один из ведущих торговых маршрутов России со странами Азии фактически перекрыт.

На российско-казахстанской границе разгорелся масштабный логистический кризис, который парализовал движение грузовиков и поставил под угрозу импорт товаров из Китая, Кыргызстана и Турции.

Из-за затянувшихся проверок и новых правил тысячи фур с товарами на сотни миллионов долларов застряли в Казахстане, фактически перекрыв один из главных торговых маршрутов России, пишет dialog.ua.

Чтобы хоть как-то разблокировать поток грузов, Путин подписал указ, временно разрешающий ввоз в Россию товаров из Казахстана и Кыргызстана даже без полного оформления документов. Эта мера будет действовать до 10 декабря, но для бизнеса она не стала спасением. Продавцам все равно придется дважды растаможивать один и тот же товар сначала на границе, а потом внутри страны.

По данным росканала Baza, более 10 тысяч грузовиков уже второй месяц простаивают на досмотре. Основная причина – жесткие проверки в рамках борьбы с серым импортом. Российские и казахстанские таможенники теперь тщательно сверяют содержимое каждой машины с экспортными декларациями. Если, например, в документах указаны автозапчасти, а фактически везут одежду или бытовые товары, груз отправляют обратно на склады временного хранения.

Из-за этого тысячи российских продавцов уже потеряли товар на миллионы рублей. Пострадали как крупные поставщики, так и мелкие предприниматели, для которых срыв поставок означает фактическое разорение. Многие не смогли вовремя завезти сезонные товары: зимние куртки, новогодний декор и даже продукцию к Хэллоуину.

Ситуация вызвала цепную реакцию: сроки доставки выросли с пары недель до нескольких месяцев, а стоимость логистики, по оценкам предпринимателей, может увеличиться минимум вдвое. Мелкие компании готовятся к закрытию, а часть бизнеса вынуждена переходить на "белые" поставки с сертификацией и полным пакетом документов, что существенно дороже.

Тем временем в Казахстане расцвел теневой рынок. Так называемые «помогалы» предлагают за взятку от 300 до 1000 долларов ускорить прохождение досмотра. В зависимости от типа груза плата может достигать 10% от стоимости контейнера.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип