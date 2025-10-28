Ученые нашли на старых снимках аномальные явления, связанные с ядерными испытаниями 28.10.2025, 21:38

Ученые обнаружили на архивных фотографиях неба, сделанных обсерваторией Паломар в 1949–1957 годах, несколько таинственных ярких точек, которые внезапно вспыхнули и исчезли. Исследование показало, что даты этих кратковременных вспышек — так называемых транзиентов — удивительным образом совпадают с периодами ядерных испытаний, проводившихся в те же годы. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Транзиенты — это звездоподобные объекты, которые видны на одном снимке, но отсутствуют на следующем. Их природа остается неизвестной: среди гипотез — вспышки метеорных частиц, фрагменты фотопластинок и даже неопознанные аномальные явления (НАЯ) — современный научный термин, заменивший «НЛО».

До сих пор связь между наблюдениями НАЯ и ядерными взрывами оставалась предметом спекуляций, но впервые эта зависимость получила статистическое подтверждение. В новом исследовании ученые доказали, что вспышки значительно чаще происходили в дни, совпадавшие с наземными ядерными испытаниями.

Исследователи проанализировали 2718 дней наблюдений и сопоставили даты транзиентов с календарем испытаний и количеством сообщений об аномальных явлениях.

Оказалось, что вероятность появления транзиента возрастала на 45% в течение суток после ядерного взрыва. Кроме того, активность этих вспышек увеличивалась пропорционально числу наблюдаемых НАЯ : каждое дополнительное сообщение о неопознанном явлении повышало общую частоту транзиентов примерно на 8,5%. Исследователи также отметили, что сообщения о НАЯ чуть чаще поступали именно во время периодов ядерных испытаний.

«Наши результаты предоставляют эмпирическое подтверждение существования феномена НАЯ и его возможной связи с ядерной активностью, расширяя данные за пределы свидетельств очевидцев», — пишут авторы работы.

Ученые подчеркивают, что тайна остается открытой, но их результаты существенно сужают круг возможных объяснений и дают новые ориентиры для будущих исследований связи между ядерной активностью, астрономическими транзиентами и неопознанными аномальными явлениями.

