США уничтожили несколько судов в Тихом океане 3 28.10.2025, 23:29

1,034

Пит Хегсет

Все удары по судам наркокартелей были осуществлены в международных водах.

США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане, ликвидировав 14 человек. Об этом сообщил в соцсети X глава Пентагона Пит Хегсет.

«Вчера по указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство войны нанесло три смертоносных кинетических удара по четырем судам, эксплуатируемым террористическими организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков в восточной части Тихого океана», — написал он.

По словам Хегсета, все удары были осуществлены в международных водах, потерь среди американских военнослужащих нет. Глава военного ведомства пообещал и впредь продолжать охоту против «наркотеррористов» для защиты Соединенных Штатов.

