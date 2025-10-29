Разведка США дала важную оценку Путина 2 29.10.2025, 8:49

Фото: Getty Images

Анализ был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце.

Согласно оценке американской разведки США, кремлевский правитель Владимир Путин более чем когда-либо решительно настроен продолжать войну в Украине и одержать победу на поле боя.

Такую оценку американской разведки приводит телеканал NBC News.

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, указывает на то, что американское разведывательное сообщество не видит никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, несмотря на то что президент США Дональд Трамп пытается организовать мирные переговоры.

Кроме того, по словам источников телеканала, сейчас Путин как никогда ранее зациклился на своих позициях.

Собеседники со ссылкой на анализ разведки отметили, что, столкнувшись со значительными потерями российских войск и экономическими трудностями внутри страны, Путин стремится закрепить контроль над украинскими территориями и расширить свое влияние, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери.

Напомним, СМИ также сообщали, что внутренняя разведывательная служба Государственного департамента США в начале 2025 года выразила сомнения относительно готовности Путина вести переговоры об окончании войны в Украине, в отличие от более позитивной оценки Центрального разведывательного управления.

