Беларусь задержала контрабанду из России

Беларусь задержала контрабанду из России1
- 29.10.2025, 11:12
Гомельская таможня конфисковала крупную партию одежды, обуви и айфонов без документов.
Свыше 7,5 тыс. единиц различных товаров иностранного производства общей стоимостью свыше 370 тыс. рублей намеревался реализовать в Беларуси индивидуальный предприниматель, осуществивший ввоз груза из России, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
Отмечается, что его автомобиль «Мерседес Бенц» гомельские таможенники остановили «при проведении спецмероприятий». Было установлено, что в Беларусь без сопроводительных документов ввозились одежда, обувь, телефоны «известного зарубежного бренда» (судя по фото — iPhone), аксессуары к ним и другие товары.
В отношении предпринимателя начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров). Ему грозит штраф в размере до 50% от стоимости груза.