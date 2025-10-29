«Лукойл» распродаст иностранные активы за копейки 1 29.10.2025, 14:29

С дисконтом в 50–70%.

Крупнейшая частная нефтяная компания России — «Лукойл» приняла решение распродать свои зарубежные активы после введения против нее блокирующих санкций США. В настоящее время она владеет долями в проектах по разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, а также в Латинской Америке, Западной и Центральной Африке. Кроме того, компании принадлежат нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в Евросоюзе.

Общая стоимость зарубежных активов «Лукойла» — около $10 млрд, однако продать их придется с дисконтом в 50–70% из-за санкционного давления, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Дисконт будет зависеть от множества вводных: сроки, участники сделки, геополитика, позиции сторон. Предварительно можем говорить о дисконте до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных», — пояснил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. После введения санкций в отношении «Лукойла» Минфин США разрешил операции с компанией до 21 ноября. По словам Касаткина, провести сделки до этой даты весьма затруднительно, поскольку обычный срок для продажи подобных активов — 6–12 месяцев. Однако в «Лукойле» подчеркнули, что при необходимости компания подаст заявку на продление лицензии OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) на прекращение деятельности.

После объявления о продаже зарубежных активов акции «Лукойла» на Московской бирже потеряли более 7%. По словам управляющего партнера компании «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, для бумаг компании наступает период повышенной волатильности. «Сейчас "Лукойл" пытается уйти от риска полной конфискации активов в недружественных странах. И от того, сколько времени будет у компании на то, чтобы реализовать активы, будет многое зависеть», — пояснила эксперт. Компания избавится от активов в США и ЕС, но сохранит дочерние предприятия в СНГ и на Ближнем Востоке, «возможно, через передачу дружественной стороне», прогнозирует Касаткин.

В свою очередь аналитики Альфа-банка выразили сомнение в том, что «Лукойл» продаст крупные добывающие мощности в Ираке, Казахстане и Азербайджане. В частности, из-под санкций США были выведены Тенгизшевронойл (оператор проекта «Тенгиз», включающего в себя Тенгизское и Королевское месторождения), а также доля компании в КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Тем не менее, несмотря на возможные исключения в отношении отдельных проектов, на зарубежные активы «Лукойла» приходится более 6,5% нефтедобычи и почти половина добываемого газа, а иностранные НПЗ обеспечивают четверть совокупного объема нефтепереработки. Поэтому их продажа будет означать для «Лукойла» значительное снижение производства и переработки топлива, заключили аналитики Альфа-банка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com