Фанаты дождались: выйдет оригинальная версия «Звездных войн» 29.10.2025, 14:49

Культовую трилогию покажут в кинотеатрах.

Оригинальная трилогия франшизы является самой почитаемой фанатами. Первый фильм «Новая надежда», который во время выхода назывался просто «Звездные войны», готовится отметить свое 50-летие, пишет Inverse.

Ожидается, что к этому юбилею фанатов могут порадовать выходом первой части франшизы в кинотеатрах.

Недавняя утечка скриншотов и роликов говорит о том, что оригинальная трилогия «Звездных войн» будет отреставрирована в 4K. Предположительно она выйдет для кинотеатров IMAX в 2027 году, когда будет отмечаться 50-летие первого фильма.

Данную информацию успели подтвердить и в StarWars.com, но настоящей неожиданностью стало то, что реставрироваться 4K будут оригинальные кинотеатральные версии трилогии.

Дело в том, что режиссер и сценарист «Звездных войн» Джордж Лукас в 1997 году создал переиздание фильмов для кинотеатров. В «Специальном издании» были включены ранее удаленные сцены, а также осовременены спецэффекты. Например, вернулась удаленная сцена из «Новой надежда», когда Хан Соло встречает Джаббу Хатта. Последний был показан с использованием компьютерной графики 90-х, что породило известный спор о том, что Хан Соло выстрелил первым.

Сегодня же можно встретить только версию «Звездных войн», которая была выпущена на DVD в 2004 году. В этой версии были обновлены спецэффекты 90-х годов, а также добавлены новые элементы, к примеру, появление Энакина Скайуокера из приквелов в виде призрака Силы в конце «Возвращения джедая».

Несмотря на то, что это специздание было одобрено Lucasfilm, фанаты задавались вопросом, смогут ли они когда-нибудь посмотреть оригинальную трилогию «Звездных войн» в том виде, в котором она впервые вышла на экраны кинотеатров. Похоже, теперь у армии поклонников «Звездных войн» появится такой шанс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com