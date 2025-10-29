В Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума 2 29.10.2025, 15:20

Как изменятся суммы пособий.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси анонсировало плановое повышение размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 ноября.

Сообщается, что в среднем на душу населения показатель увеличится на 0,7%, до Br491,09.

Стоит отметить, что значение БПМ используется при расчете ряда социальных выплат, в том числе детских пособий, доплат и надбавок пенсионерам, пособий по уходу за инвалидами I группы или пожилыми людьми, а также социальных пенсий.

Это четвертый перерасчет в 2025 году: с января норматив увеличился на 12,2%.

Вот какой бюджет прожиточного минимума сложился с 1 ноября:

трудоспособное население – Br524,97

пенсионеры – Br357,28

дети до 3 лет – Br305,86

дети от 3 до 6 лет – Br414,39

дети от 6 до 18 лет – Br479,59.

Новые цифры будут действовать до 31 января 2026 года включительно.

С 1 ноября также увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com