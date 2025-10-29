В Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума

В Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума2
- 29.10.2025, 15:20
Как изменятся суммы пособий.
Министерство труда и социальной защиты Беларуси анонсировало плановое повышение размера бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 ноября.
Сообщается, что в среднем на душу населения показатель увеличится на 0,7%, до Br491,09.
Стоит отметить, что значение БПМ используется при расчете ряда социальных выплат, в том числе детских пособий, доплат и надбавок пенсионерам, пособий по уходу за инвалидами I группы или пожилыми людьми, а также социальных пенсий.
Это четвертый перерасчет в 2025 году: с января норматив увеличился на 12,2%.
Вот какой бюджет прожиточного минимума сложился с 1 ноября:
трудоспособное население – Br524,97
пенсионеры – Br357,28
дети до 3 лет – Br305,86
дети от 3 до 6 лет – Br414,39
дети от 6 до 18 лет – Br479,59.
Новые цифры будут действовать до 31 января 2026 года включительно.
С 1 ноября также увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ.