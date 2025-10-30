закрыть
30 октября 2025, четверг, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за атаки РФ

  • 30.10.2025, 9:32
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за атаки РФ

Меры распространяются на большинство регионов страны.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Такие меры распространяются на большинство регионов страны.

Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Последствия российских ударов

В «Укрэнерго» заявили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Украинцев призвали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения в конкретны регионах.

Также жителей Украины, у которых есть электроснабжение, призвали потреблять энергию экономно и не перенагружать сеть.

В Киеве по распоряжению «Укрэнерго» также введены экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценную поставку света в каждый дом.

Во время экстренных отключений не действуют графики, которые могут быть спрогнозированы заранее.

По информации мониторинговых каналов, российские террористы обстреливали тяговые подстанции, гидроэлектростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, «Калибры» и «Кинжалы».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип