В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за атаки РФ 30.10.2025, 9:32

Меры распространяются на большинство регионов страны.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Такие меры распространяются на большинство регионов страны.

Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Последствия российских ударов

В «Укрэнерго» заявили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Украинцев призвали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения в конкретны регионах.

Также жителей Украины, у которых есть электроснабжение, призвали потреблять энергию экономно и не перенагружать сеть.

В Киеве по распоряжению «Укрэнерго» также введены экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценную поставку света в каждый дом.

Во время экстренных отключений не действуют графики, которые могут быть спрогнозированы заранее.

По информации мониторинговых каналов, российские террористы обстреливали тяговые подстанции, гидроэлектростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, «Калибры» и «Кинжалы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com