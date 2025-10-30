В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за атаки РФ
- 30.10.2025, 9:32
Меры распространяются на большинство регионов страны.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Такие меры распространяются на большинство регионов страны.
Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
Последствия российских ударов
В «Укрэнерго» заявили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Украинцев призвали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения в конкретны регионах.
Также жителей Украины, у которых есть электроснабжение, призвали потреблять энергию экономно и не перенагружать сеть.
В Киеве по распоряжению «Укрэнерго» также введены экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценную поставку света в каждый дом.
Во время экстренных отключений не действуют графики, которые могут быть спрогнозированы заранее.
По информации мониторинговых каналов, российские террористы обстреливали тяговые подстанции, гидроэлектростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, «Калибры» и «Кинжалы».