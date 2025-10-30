РФ атаковала Украину БПЛА, баллистикой, «Калибрами» и «Кинжалами» 30.10.2025, 8:24

Под прицелом была энергетика.

В ночь на четверг, 30 октября, Украину атаковали десятки российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, «Калибры» и «Кинжалы». Кроме того, страна-агрессор совершила пуски ракет с самолетов стратегической авиации

По регионам по вражеским целям работают силы ПВО. О движении беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ.

Подробности атаки

Так, по состоянию на 02:08 известно о взлете 6-7 бортов Ту-95МС с аэродрома «Оленья». Курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ, отмечал monitor.

«В случае боевого вылета: вхождение в Саратовскую область от 04:40; вхождение в Каспийский регион от 05:45», – сказано в сообщении.

Тревогу тем временем объявили в большинстве областей Украины. ВС ВСУ сообщали о группах БПЛА на севере Запорожской области, курсом на запад.

По состоянию на 02:33 несколько групп БПЛА было в южной и центральной части Харьковщины, курс – южный. По областям продолжала распространяться тревога.

«Группа БПЛА приближается к центру Винницкой области в направлении г. Тульчин», – отмечали в ВС.

Также российские дроны фиксировали на Житомирщине и Кировоградщине.

По состоянию на 03:08 большинство БПЛА концентрировались на пересечении Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областей. Они держали северо-западный курс в направлении Винницкой области.

Новые БПЛА небольшими группами заходили в Харьковскую и Сумскую области. Основная угроза была для Запорожья и Кривого Рога по движению дронов вдоль городов.

По состоянию на 03:23 вражеские дроны продолжали движение в сторону запада Украины. ВС сообщали о БПЛА на Харьковщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Запорожье, Черниговщине, Херсонщине, Киевщине, в Винницкой и Хмельницкой областях.

Много дронов атаковали Запорожье. Также враг ударил по городу баллистикой. Ее враг направил и на Днепр.

Тем временем вражеские БПЛА уже долетели до Тернопольской области.

В 04:26 стало известно, что в воздушное пространство Украины зашли российские «Калибры». Ударные БПЛА тем временем продолжали движение на запад.

По состоянию на 04:30 семь бортов Ту-95МС начинали входить в зоны потенциальных пусков.

Вскоре покраснела уже вся Украина, а враг осуществил пуски «Кинжалов» – они летели на Винницкую область.

По состоянию на 05:15 утра российские террористы осуществили пуск как минимум трех аэробаллистических ракет «Кинжал».

На фоне массированной атаки по Украине польская армия подняла истребители и самолет AWACS. Сообщается, что из-за атаки Российской Федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы приступили к операциям в воздушном пространстве Польши.

Под ударом энергетика

Мониториговые каналы пишут, что основной целью массированного удара стала энергетическая инфраструктура. Также российские террористы обстреливают гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома.

Министерство энергетики подтвердило, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины. Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что как только позволит ситуация, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба.

