Археологи нашли легендарный корабль с сокровищами 1 4.04.2026, 21:41

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Иллюстрационное фото

Судно было захвачено пиратами в XVIII веке.

Двое американских археологов заявили, что им удалось обнаружить обломки португальского корабля, захваченного пиратами в 1721 году. Это судно давно связывают с легендарным затерянным сокровищем, пишет Daily Galaxy.

В издании напомнили, что корабль «Nossa Senhora do Cabo» покинул Индию и направлялся в Португалию, везя на борту высокопоставленных чиновников, религиозных деятелей и груз, который в исторических записях описывается как чрезвычайно ценный. Его захват вписывается в общую картину пиратской деятельности в Индийском океане в начале XVIII века.

В 1721 году «Nossa Senhora do Cabo» плыл с португальским вице-королем и архиепископом Гоа на борту, а также с примерно 200 рабами. Недалеко от острова Реюньон его перехватили пираты под командованием Оливье Левассера, известного как «Канюк».

Согласно отчету, опубликованному Центром по сохранению исторических кораблекрушений, судно уже было повреждено штормом, что облегчило его захват. Пираты захватили его без особого сопротивления, а затем отплыли на нем примерно на 640 км на запад к Носи-Бораха, известному в то время как Иль-Сент-Мари.

Исторические описания перечисляют груз корабля, который включал слитки золота и серебра, монеты, шелка и сотни драгоценных камней, среди которых были алмазы и изумруды.

Археологи Брэндон Клиффорд и Марк Агостини заявляют, что они обнаружили затонувший корабль после многих лет работы с гидролокатором и дистанционного зондирования. В своем исследовании они описали извлечение более 3 300 артефактов с места кораблекрушения.

Среди извлеченных предметов есть религиозные предметы, которые, как полагают, привезены из Гоа, в том числе статуэтки Девы Марии и таблички с упоминанием Иисуса из Назарета. Также есть фрагменты керамики и золотые монеты с арабскими надписями, некоторые из которых до сих пор зарыты под песком и илом на дне моря.

Интересно то, что не все ценности оказались под водой. Исторические записи указывают, что Левассер и его команда вынесли значительную часть сокровищ, прежде чем покинуть корабль. Некоторые предметы, вместе с захваченным вице-королем, позже были возвращены в Лиссабон в качестве части выкупа.

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