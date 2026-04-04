Пилот ВСУ сбил «Шахед» перехватчиком на расстоянии 500 километров

Пилот ВСУ сбил «Шахед» перехватчиком на расстоянии 500 километров8
- 4.04.2026, 22:29
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Перехват стал мировым прецедентом.
Оператор подразделения «Bulava» Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого Роман с позывным «Халк» сбил два ирано-российских «шахеда». Сам военный находился на рекордном в мировой практике расстоянии от точки сбития.
Военный смог поразить два вражеских беспилотника с помощью дрона-перехватчика STING на расстоянии в 500 километров. Об этом говорится в сообщении компании-производителя «Дикие Шершни» в Telegram.
«Роман «Халк» из подразделения BULAVA сбил два шахеда, которые были от него на расстоянии 500 километров», — говорится в заявлении.
В «Диких Шершней» говорят, что такая практика сбивания вражеских дронов произошла впервые. Ведь никто до украинского военного не пробовал «на таком расстоянии от точки старта сбить и не один, а два шахеда».
«Поэтому когда мы говорим: дальше — больше. Это не просто слова! Поэтому дальше — больше», — указывают представители компании, намекая на дальнейшее успешное применение дронов-перехватчиков.