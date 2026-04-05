В Борисове подросток увяз в грязи по пояс и не смог выбраться 10 5.04.2026, 5:41

Его пришлось вытаскивать спасателям.

В службу МЧС позвонил парень, сказал, что его друг увяз в грязи возле многоквартирного дома на улице Полоцкой.

Выяснилось, что 15‑летний парень катался на велосипеде и не заметил грязную яму. Он в нее провалился, а когда попытался достать велосипед, то сам увяз в грязи почти по пояс.

Выбраться самостоятельно он уже не мог, поэтому на место вызвали спасателей. Они с помощью подручных средств и специальной веревки достали подростка из грязи и передали его медикам для осмотра.

Травм пострадавший не получил.

