В Борисове подросток увяз в грязи по пояс и не смог выбраться

В Борисове подросток увяз в грязи по пояс и не смог выбраться10
- 5.04.2026, 5:41
Его пришлось вытаскивать спасателям.
В службу МЧС позвонил парень, сказал, что его друг увяз в грязи возле многоквартирного дома на улице Полоцкой.
Выяснилось, что 15‑летний парень катался на велосипеде и не заметил грязную яму. Он в нее провалился, а когда попытался достать велосипед, то сам увяз в грязи почти по пояс.
Выбраться самостоятельно он уже не мог, поэтому на место вызвали спасателей. Они с помощью подручных средств и специальной веревки достали подростка из грязи и передали его медикам для осмотра.
Травм пострадавший не получил.