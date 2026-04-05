8 апреля 2026, среда, 8:04
В Борисове подросток увяз в грязи по пояс и не смог выбраться

10
  • 5.04.2026, 5:41
  • 8,752
Его пришлось вытаскивать спасателям.

В службу МЧС позвонил парень, сказал, что его друг увяз в грязи возле многоквартирного дома на улице Полоцкой.

Выяснилось, что 15‑летний парень катался на велосипеде и не заметил грязную яму. Он в нее провалился, а когда попытался достать велосипед, то сам увяз в грязи почти по пояс.

Выбраться самостоятельно он уже не мог, поэтому на место вызвали спасателей. Они с помощью подручных средств и специальной веревки достали подростка из грязи и передали его медикам для осмотра.

Травм пострадавший не получил.

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер