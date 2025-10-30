Трамп и Си Цзиньпин договорились заключить торговое перемирие на год 30.10.2025, 14:13

Стали известны основные положения соглашения.

Через полгода после того, как США и Китай ввели друг против друга более чем 100%-ные импортные пошлины, лидеры двух стран договорились отложить на год радикальные меры и постараться за это время достичь всеобъемлющего торгового соглашения, пишет The Moscow Times.

Такая договоренность снижает краткосрочные риски обострения торговой войны, но не решает вопрос противостояния двух крупнейших экономик мира, в том числе потому, что они не берут на себя постоянные обязательства, считают эксперты.

Основные положения, по которым были достигнуты договоренности, заключаются в следующем. Китай, который на 80-90% контролирует добычу и переработку редкоземельных металлов, отложит на год недавно введенные ограничения на их экспорт. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что обсудил с Си Цзиньпином экспорт американских чипов и что Nvidia проведет с Пекином переговоры об их поставках; правда, речь не идет о наиболее передовых моделях. США также стали в октябре взимать дополнительные пошлины с китайских судов, заходящих в американские порты, на что Пекин ответил аналогичным образом; это привело к росту международных ставок фрахта. Эта мера будет отменена на год. Трамп также решил снизить с 20% до 10% пошлины, введенные специально из-за того, что Китай, по его словам, в больших количествах поставлял в США фентанил. Теперь Пекин согласился ужесточить экспортный контроль за химикатами, в которых содержится этот опиоид. В результате совокупная ставка пошлин для Китая, по словам Трампа, снизилась с 57% до 47%.

Согласно постам Трампа в его соцсети Truth Social, Китай также пообещал закупать американскую сою «в огромных объемах» и договориться об импорте нефти и газа. В этом году Китай перестал приобретать в США СПГ и сою, в результате чего многие фермеры, судя по заголовкам в американских СМИ, оказались на грани выживания. Однако никаких подробностей по договоренностям Трампа и Си представлено не было. Отношения между США и Китаем вступили в «более конструктивную фазу в краткосрочной перспективе», сказал Bloomberg Сунь Чэнхао, научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа в Пекине. Но, учитывая глубокие структурные проблемы, в средне- и долгосрочной перспективе отношения это, вероятно, будут представлять собой «сложную ситуацию, в которой споры будут урегулироваться в ходе переговоров», полагает он.

Трамп назвал прошедшую в Южной Корее встречу с Си «потрясающей»: «По шкале от 0 до 10, где 10 — это лучший результат, встреча заслуживает 12 баллов». Но Джулиан Эванс-Притчард, специалист по китайской экономике в Capital Economics, полагает, что частичное снижение американских пошлин не особо повлияет на китайских экспортеров, которые хорошо подготовились к торговой войне и фактически не обратили внимания даже на более высокие ставки. Деэскалация, по его словам, снимает с повестки дня непосредственную угрозу значительного повышения пошлин:

Однако основные противоречия между США и Китаем остаются нерешенными, поэтому напряженность может легко вспыхнуть снова. И даже если нынешнее перемирие сохранится, обе стороны будут продолжать разъединяться [в экономическом плане].

В апреле Трамп в несколько этапов ввел 145%-ные пошлины против Китая, а тот ответил 125%-ными. После чего ставки были снижены, и стороны заключили перемирие, начав переговоры. Трамп после встречи с Си заявил: «Каждый год мы будем пересматривать соглашение, но я думаю, что оно будет действовать... гораздо дольше, чем один год».

«Тактические договоренности» о новом перемирии создают основу для того, чтобы министры финансов двух стран преобразовали их в комплексное соглашение, которое может быть заключено во время запланированного визита Трампа в Китай в апреле 2026 года, если не раньше, сказал Financial Times Деннис Уайлдер, бывший глава отдела анализа Китая в ЦРУ.

Маниш Сингх, директор по инвестициям Crossbridge Capital, назвал сформировавшийся подход «дипломатией подписки». Когда-то великие державы заключали долгосрочные договоры, а дипломаты говорили об альянсах в терминах постоянства и партнерства, сказал он Bloomberg:

«А теперь они разговаривают в терминах регулярного выставления счетов. Краткосрочные контракты, переговоры и продления с целью достижения более выгодных условий. Договор, представляющий собой 12-месячную подписку на редкоземельные элементы, — это дипломатический эквивалент контракта на телеканал Sky Sports, который ежегодно продлевается на новых условиях и неизбежно – по более высокой цене».

Такая договоренность «идеально подходит для нашего времени», говорит Сингх: она «имеет временный, транзакционный характер и освобождает от долгосрочной ответственности».

