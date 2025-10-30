закрыть
30 октября 2025, четверг, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ильский НПЗ в России останавливает мощности

  • 30.10.2025, 14:38
  • 3,232
Ильский НПЗ в России останавливает мощности

На неопределенный срок.

Ильский нефтеперерабатывающий завод в России остановил часть производства. Причиной называют плановый ремонт оборудования.

Vesti.

Ильский НПЗ сообщил о временной остановке части производственных мощностей. Предприятие якобы уходит на «плановый ремонт и обслуживание оборудования», при этом в отрасли отмечают, что завод также имеет проблемы с реализацией продукции и сокращает объемы переработки.

Отмечается, что сложная экономическая ситуация, санкции и задержки с модернизацией оборудования повлияли на работу предприятия, а восстановление производства может занять несколько месяцев.

В то же время прекращение его деятельности может сказаться на региональном рынке топлива и логистике поставок. Официальных сроков возобновления работы пока же не называют.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров