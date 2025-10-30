Ильский НПЗ в России останавливает мощности 30.10.2025, 14:38

3,232

На неопределенный срок.

Ильский нефтеперерабатывающий завод в России остановил часть производства. Причиной называют плановый ремонт оборудования.

Vesti.

Ильский НПЗ сообщил о временной остановке части производственных мощностей. Предприятие якобы уходит на «плановый ремонт и обслуживание оборудования», при этом в отрасли отмечают, что завод также имеет проблемы с реализацией продукции и сокращает объемы переработки.

Отмечается, что сложная экономическая ситуация, санкции и задержки с модернизацией оборудования повлияли на работу предприятия, а восстановление производства может занять несколько месяцев.

В то же время прекращение его деятельности может сказаться на региональном рынке топлива и логистике поставок. Официальных сроков возобновления работы пока же не называют.

