Специальный советник ЕС призвал создать единое разведывательное агентство

  • 30.10.2025, 17:58
Специальный советник ЕС призвал создать единое разведывательное агентство
Саули Ниинистё

Что для этого нужно?

Европейскому союзу необходимо продолжать работу над созданием совместного разведывательного агентства, укрепляя доверие между национальными спецслужбами, заявил специальный советник ЕС по вопросам безопасности и кризисного реагирования, бывший президент Финляндии Саули Нийнисте, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Если мы сможем выстроить достаточный уровень доверия, мы сможем создать и агентство», — сказал Нийнисте в интервью POLITICO.

В 2024 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Нийнисте подготовить доклад о том, как ЕС может повысить готовность к кризисам и укрепить оборонные возможности. В отчете, опубликованном год назад, он предложил создать «полноценную службу разведывательного сотрудничества» для координации национальных структур и улучшения системы раннего предупреждения.

В условиях обострения отношений с США и растущей угрозы со стороны России ЕС стремится усилить совместные разведывательные возможности. В последние месяцы страны-члены направили в Брюссель больше своих разведывательных представителей, а внутреннее аналитическое подразделение ЕС начало регулярно информировать высшее руководство ЕС.

Однако проблема взаимного недоверия между службами остается. Недавние сообщения о попытках венгерских разведчиков под прикрытием дипломатов проникнуть в институты ЕС лишь подтвердили, что государства продолжают следить друг за другом.

В мае Еврокомиссия представила стратегию, направленную на борьбу с гибридными угрозами — кибератаками, саботажем, дезинформацией и последствиями изменения климата. Также был анонсирован план ReArm Europe — программа на €800 млрд для усиления обороны и военной готовности Европы.

По словам 77-летнего политика, европейцам необходимо «привыкнуть к мысли о войне», чтобы позволить правительствам серьезно нарастить оборонные возможности. «Безопасность — основа всего», — подчеркнул Нийнисте. Он добавил, что Европа должна научиться «заботиться о себе сама», развивая собственные оборонные, информационные и технологические возможности, даже если союзники будут заняты в других регионах.

