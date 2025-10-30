Специальный советник ЕС призвал создать единое разведывательное агентство 1 30.10.2025, 17:58

Саули Ниинистё

Что для этого нужно?

Европейскому союзу необходимо продолжать работу над созданием совместного разведывательного агентства, укрепляя доверие между национальными спецслужбами, заявил специальный советник ЕС по вопросам безопасности и кризисного реагирования, бывший президент Финляндии Саули Нийнисте, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Если мы сможем выстроить достаточный уровень доверия, мы сможем создать и агентство», — сказал Нийнисте в интервью POLITICO.

В 2024 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Нийнисте подготовить доклад о том, как ЕС может повысить готовность к кризисам и укрепить оборонные возможности. В отчете, опубликованном год назад, он предложил создать «полноценную службу разведывательного сотрудничества» для координации национальных структур и улучшения системы раннего предупреждения.

В условиях обострения отношений с США и растущей угрозы со стороны России ЕС стремится усилить совместные разведывательные возможности. В последние месяцы страны-члены направили в Брюссель больше своих разведывательных представителей, а внутреннее аналитическое подразделение ЕС начало регулярно информировать высшее руководство ЕС.

Однако проблема взаимного недоверия между службами остается. Недавние сообщения о попытках венгерских разведчиков под прикрытием дипломатов проникнуть в институты ЕС лишь подтвердили, что государства продолжают следить друг за другом.

В мае Еврокомиссия представила стратегию, направленную на борьбу с гибридными угрозами — кибератаками, саботажем, дезинформацией и последствиями изменения климата. Также был анонсирован план ReArm Europe — программа на €800 млрд для усиления обороны и военной готовности Европы.

По словам 77-летнего политика, европейцам необходимо «привыкнуть к мысли о войне», чтобы позволить правительствам серьезно нарастить оборонные возможности. «Безопасность — основа всего», — подчеркнул Нийнисте. Он добавил, что Европа должна научиться «заботиться о себе сама», развивая собственные оборонные, информационные и технологические возможности, даже если союзники будут заняты в других регионах.

