30 октября 2025, четверг, 21:51
Бессент анонсировал подписание сделки с Китаем

  • 30.10.2025, 21:28
Бессент анонсировал подписание сделки с Китаем

Торговое соглашение США с Китаем может быть подписано на следующей неделе.

США и Китай могут заключить торговое соглашение на следующей неделе, заявил министр финансов США Скотт Бессент после встречи американского лидера Дональда Трампа с китайским коллегой Си Цзиньпином.

«Соглашение в Куала-Лумпуре было завершено прошлой ночью, поэтому ожидаю, что мы обменяемся подписями, возможно, уже на следующей неделе», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business Network (цитата по The Guardian).

Точную дату, когда будет подписано соглашение, Бессент не назвал.

Кроме этого, министр добавил, что Китай одобрил соглашение о передаче прав на приложение TikTok. «Мы завершили соглашение по TikTok, получив одобрение Китая, и я ожидаю, что процесс продвинется в ближайшие недели и месяцы, что наконец позволит разрешить эту ситуацию», — заявил глава Минфина США.

