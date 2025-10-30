закрыть
30 октября 2025, четверг, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу

  • 30.10.2025, 23:19
Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу

Из-за воздушного шара.

В четверг вечером временно приостановлено движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту, сообщает аэропорт.

«Сегодня вечером в 20:10 временно приостановлено движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту. По предварительным данным, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за воздушного шара (или шаров), летящего в направлении Вильнюсского аэропорта. Ограничения воздушного пространства введены до 23:10», — говорится в сообщении Вильнюсского аэропорта.

На прошлой неделе из-за угрозы, связанной с контрабандными аэростатами, работа Вильнюсского аэропорта останавливалась четыре раза, Каунасского — один раз.

Руководители Литвы называют такие пролеты шаров в воздушное пространство страны гибридной атакой Минска.

В связи с этим Вильнюс на месяц закрыл границу с Беларусью. Исключения действуют только для дипломатов, россиян, следующих транзитом в Калининград, и граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров