Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу 30.10.2025, 23:19

Из-за воздушного шара.

В четверг вечером временно приостановлено движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту, сообщает аэропорт.

«Сегодня вечером в 20:10 временно приостановлено движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту. По предварительным данным, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за воздушного шара (или шаров), летящего в направлении Вильнюсского аэропорта. Ограничения воздушного пространства введены до 23:10», — говорится в сообщении Вильнюсского аэропорта.

На прошлой неделе из-за угрозы, связанной с контрабандными аэростатами, работа Вильнюсского аэропорта останавливалась четыре раза, Каунасского — один раз.

Руководители Литвы называют такие пролеты шаров в воздушное пространство страны гибридной атакой Минска.

В связи с этим Вильнюс на месяц закрыл границу с Беларусью. Исключения действуют только для дипломатов, россиян, следующих транзитом в Калининград, и граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

