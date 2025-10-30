Литва закрыла границу с Беларусью 30.10.2025, 20:13

Минимум на месяц.

Правительство Литвы приняло решение закрыть на месяц пункты пропуска Мядининкай (Каменный лог) и Шальчинкай (Бенякони) на границе с Беларусью. Как сообщил телеканал LRT, ограничения будут действовать до 24:00 30 ноября с возможностью их продления.

При этом пункт пропуска Шальчинкай будет закрыт полностью, а Мядининкай - с некоторыми исключениями.

«Через него будут пропущены дипломаты, транзитные пассажиры из Калининграда, граждане, возвращающиеся в Литву, граждане Европейского Союза, стран НАТО и члены их семей. Лица, имеющие вид на жительство в Литве. Также сохраняется возможность получения гуманитарных пропусков, решение о которых будет принимать Государственная пограничная служба», - заявил министр внутренних дел Владиславас Кондратовичюс на заседании правительства.

Дополнительно было утверждено исключение для граждан Андорры, Монако, Сан-Марино, Украины и членов их семей, которые смогут пересекать пограничный переход Мядининкай.

Такое решение литовские власти приняли из-за контрабандных воздушных шаров, попадающих в Литву из Беларуси, что приводит к ограничению работы аэропортов.

«Эти изменения должны послать реальный сигнал нашему, как мы видим сегодня, не очень дружелюбному соседу, который не предпринимает никаких усилий для решения проблемы, - отметила глава литовского МВД. - Их бездействие означает, что они фактически участвуют в этой деятельности вместе».

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала контрабандные воздушные шары, отправляемые в Литву, «гибридной атакой со стороны Беларуси».

«Нам нужно называть вещи своими именами, последняя неделя была особенно сложной, - сказала Ругинене на заседании кабинета. - Мы прекрасно понимаем, какие неудобства это решение создаст для наших граждан и бизнеса. Мы глубоко сожалеем об этом, но мы очень серьёзно относимся к безопасности. Мы считаем, что сегодня приоритетом является безопасность всех граждан».

Пограничные переходы Мядининкай и Шальчининкай до сих пор были единственными, через которые можно было въехать в Беларусь или из Беларуси в Литву.

Пограничные переходы Лаворишкес и Райгардас были закрыты в прошлом году.

Есть также пограничный пункт Кена, через который проходят поезда в Калининград. Правда, высадка с транзитного поезда в Литве запрещена, поэтому возможности въезда в Беларусь из Литвы и обратно больше нет.

Тем, кто хочет попасть из Беларуси в Литву или наоборот, придется пройти через пограничные пункты пропуска в Латвии или Польше.

По оценкам, ежедневно из Беларуси в Литву прибывает более 1000 граждан Беларуси. Между тем, число литовцев, путешествующих между соседними странами, достигает около 300 человек в день.

На прошлой неделе Вильнюсский аэропорт закрывался 4 раза из-за контрабандных воздушных шаров. Каунасский аэропорт также был закрыт один раз.

По оценкам, литовские воздушные гавани понесли убытки более чем на 81 тысячу евро.

В общей сложности в октябре из-за ограничений воздушного пространства пострадали 172 рейса и почти 27 тысяч пассажиров. Временная приостановка работы Вильнюсского аэропорта изменила планы многих людей. В Каунасском аэропорту было затронуто 3 рейса и 510 пассажиров.

Наряду с решением о закрытии двух погранпунктов литовские власти также объявили, что воздушные шары с контрабандой будут сбиваться.

