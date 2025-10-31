закрыть
Citroen показала электрокар для Хэллоуина за $10 тысяч

2
  • 31.10.2025, 11:28
Им можно управлять без прав.

Недорогой электромобиль Citroen Ami получил особую версию Dark Side. Управлять этим авто разрешается с 16 лет и без водительского удостоверения.

Миниатюрный электрокар презентовали аккурат на Хэллоуин. Цена Citroen Ami Dark Side составляет 8890 евро или $10 300, сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Новый Citroen Ami Dark Side («Темная сторона») выглядит более жутковато, чем стандартная модель. Его окрасили в черный матовый цвет Black Night («Черная ночь»), с которым контрастируют оригинальные 14-дюймовые колесные диски с пиксельным узором. Дизайн передней части напоминает улыбку. На крыше установили антикрыло.

Салон Citroen Ami выдержан в темных тонах в большинстве версий. Внутри появились дополнительные отсеки для мелких вещей, а также крючки и сетки для фиксации багажа.

С технической точки зрения электромобиль Citroen Ami Dark Side не отличается от стандартной модели. 2,4-метровое авто весом всего 485 кг оснащено 8-сильным электромотором и батареей емкостью 5,5 кВтч. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, а запас хода — 75 км. В ряде стран ЕС управлять таким авто можно с 16 лет и без водительских прав.

