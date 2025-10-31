США и Китай «обвалили» стоимость нефти 31.10.2025, 14:23

Сильный доллар снизил интерес инвесторов.

На мировых рынках подешевела нефть. Так, утром 31 октября стоимость фьючерсов на марку Brent снизились на 12 центов, или 0,18% – до 64,88 доллара за баррель. А на марку WTI – на 21 цент, или 0,35%, до 60,36 доллара за баррель. Причинами же этого в экспертной среде называют укрепление доллара, ситуацию в китайской экономике и избыток предложения.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: сильный доллар снизил интерес инвесторов ко всем сырьевым товарам.

«Дополнительное давление на рынок оказали процессы, происходящие в Китае. Согласно официальной статистике, производственная активность в стране сокращается уже седьмой месяц подряд», – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, по прогнозам, страны ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти) и их партнеры вне картеля продолжают наращивать добычу нефти. Что, по прогнозам, приведет к тому, что:

Рост предложения превысит увеличение спроса в 2025 году.

По итогам октября Brent и WTI подешевеют на 3%.

«Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе достиг шестимесячного максимума – 6,407 млн баррелей в сутки. И, по ожиданиям, продолжит расти», – говорится в материале.

Также, акцентируется, рекордная добыча нефти зафиксирована и в США. На прошлой неделе (20-26 октября) в стране добывали 13,6 млн баррелей в сутки.

