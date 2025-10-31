Минск угрожает не открывать границу с ЕС

Минск угрожает не открывать границу с ЕС5
- 31.10.2025, 16:48
- 5,266
Белорусский МИД дал понять, что режим может не разблокировать пункты пропуска с Польшей и Литвой.
Когда на границе Беларуси с соседними странами ЕС возобновят работу пункты пропуска, решать не премьер-министрам Польши и Литвы, заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Руслан Варанков, сообщает «Позірк».
По его словам, которые передает ТАСС, открытие погранпереходов возможно только после «двусторонней подготовки».
«Возобновление функционирования пунктов пропуска не может и не будет регулироваться односторонними решениями», — сказал он.
«Граница — это сложная инженерно-техническая и организационная система, любые изменения в режиме ее работы требуют полноценной двусторонней подготовки», — отметил Варанков.
Минск согласится с открытием границы «тогда и только тогда, когда будет полностью готов к этому инфраструктурно, кадрово, что наиболее важно, в сфере безопасности», добавил представитель МИД.
«Обращает на себя внимание отсутствие последовательности в действиях наших западных соседей: объявленные сроки постоянно переносятся, а само принципиальное решение пересматривается, — подчеркнул Варанков. — Граждане и бизнес не могут становиться заложниками ситуаций, когда решения о закрытии границы принимаются вне правовых рамок и без предварительного уведомления».
Таким образом, пресс-секретарь ведомства дал понять, что Минск может не открыть пункты пропуска на границах с Польшей и Литвой после соответствующих решений Варшавы и Вильнюса.