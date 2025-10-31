Арестованную США элитную яхту российского олигарха купила семья партнера Трампа 1 31.10.2025, 18:10

1,176

Американский президент называл Хусейна Саджвани «другом».

106-метровую яхту Amadea российского олигарха Сулеймана Керимова, которую власти США продали на аукционе 10 сентября, по все вероятности, купила семья миллиардера и делового партнера президента США Дональда Трампа Хусейна Саджвани.

Об этом 31 октября сообщает российское издание «Верстка».

Согласно базе данных морских судов Equasis, новым собственником яхты с 10 октября значится компания Beyond Holdings Group LTD с Британских Виргинских островов. По косвенным признакам, пишет издание, получилось установить связь фирмы с семьей Саджвани.

По оценке Минюста США, изначально стоимость Amadea оценивали в $300 млн, однако последняя независимая оценка снизила ее до $230 млн. За какую в итоге сумму была продана яхта на торгах 10 сентября — неизвестно, пишет Верстка.

Кроме того, известно — Beyond Holdings Group LTD зарегистрирована в принадлежащем Саджвани офисном комплексе, а ее прежнее название включало инициалы сына миллиардера (Abbas Hussain Sajwani — AHS Four Company).

Причем компания сменила название в марте 2025 года —через 18 дней после того, как суд в Нью-Йорке отказал в праве владения Amadea экс-главе Роснефти Эдуарду Худайнатову. Его сочли подставным владельцем, пытавшимся предотвратить конфискацию яхты, что и запустило процесс продажи яхты с аукциона.

Адресом своей штаб-квартиры AHS Four Company указывала здание Executive Heights в дубайском районе Barsha Heights. Это комплекс офисных зданий, созданный компанией Damac, которая и является основным активом семьи Саджвани.

Кроме того, с 10 октября официальным управлением Amadea стала заниматься компания Superyacht Partners SARL из Монако. Согласно данным Equasis, эта фирма управляет еще шестью элитными яхтами, одна из которых AHS Аббаса Саджвани.

Саджвани является основателем DAMAC Group — одного из крупнейших частных холдингов Ближнего Востока, который занимается строительством элитной недвижимости в странах Персидского залива, а также США и Великобритании.

Миллиардер также известен близкими отношениями с президентом США Дональдом Трампом. Он присутствовал на его первой инаугурации в 2017 году. Сам Трамп публично называл Саджвани «другом» и «великим человеком», а его семью — «прекрасными людьми».

Более того, Саджвани официально вели с ним бизнес. В документах, поданных в Федеральную избирательную комиссию в 2017 году, Трамп указал, что заработал до $5 млн на лицензионной сделке с Damac. В том же году холдинг открыл в Дубае международный гольф-клуб имени Трампа.

