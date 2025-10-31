Лукашисты осудили основателя популярного гродненского сайта S13

Лукашисты осудили основателя популярного гродненского сайта S132
- 31.10.2025, 18:41
Редактора Сергея Чаботько приговорили к 3,5 годам колонии за «экстремизм».
Гродненский областной суд 31 октября осудил политзаключенного Сергея Чаботько по ст. 361‑1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса. Редактору популярного гродненского сайта S13 назначили три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима и штраф в 1000 базовых величин, пишет «Вясна».
О приговоре сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Гродненской области Людмила Герасименко.
Согласно материалам дела, Сергей Чаботько «совместно с другими лицами создал сайт S13 и одноименные ресурсы, где публиковались призывы к насильственному изменению конституционного строя, оскорбления представителей власти и клеветнические сведения в отношении президента Беларуси».
Сам Чеботько, как сообщается, своей вины не признал.
Редактора блога S13 задержали 23 октября 2024 года. Его судили трижды — за «распространение экстремистских материалов» и «пикет» в интернете. Незадолго до ареста стало известно, что контент S13 и его соцсети признаны «экстремистскими материалами». После сайт признали и «экстремистским формированием».