Лукашисты осудили основателя популярного гродненского сайта S13 2 31.10.2025, 18:41

Сергей Чаботько

Редактора Сергея Чаботько приговорили к 3,5 годам колонии за «экстремизм».

Гродненский областной суд 31 октября осудил политзаключенного Сергея Чаботько по ст. 361‑1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса. Редактору популярного гродненского сайта S13 назначили три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима и штраф в 1000 базовых величин, пишет «Вясна».

О приговоре сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Гродненской области Людмила Герасименко.

Согласно материалам дела, Сергей Чаботько «совместно с другими лицами создал сайт S13 и одноименные ресурсы, где публиковались призывы к насильственному изменению конституционного строя, оскорбления представителей власти и клеветнические сведения в отношении президента Беларуси».

Сам Чеботько, как сообщается, своей вины не признал.

Редактора блога S13 задержали 23 октября 2024 года. Его судили трижды — за «распространение экстремистских материалов» и «пикет» в интернете. Незадолго до ареста стало известно, что контент S13 и его соцсети признаны «экстремистскими материалами». После сайт признали и «экстремистским формированием».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com