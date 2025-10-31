закрыть
31 октября 2025, пятница, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты осудили основателя популярного гродненского сайта S13

2
  • 31.10.2025, 18:41
Лукашисты осудили основателя популярного гродненского сайта S13
Сергей Чаботько

Редактора Сергея Чаботько приговорили к 3,5 годам колонии за «экстремизм».

Гродненский областной суд 31 октября осудил политзаключенного Сергея Чаботько по ст. 361‑1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса. Редактору популярного гродненского сайта S13 назначили три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима и штраф в 1000 базовых величин, пишет «Вясна».

О приговоре сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Гродненской области Людмила Герасименко.

Согласно материалам дела, Сергей Чаботько «совместно с другими лицами создал сайт S13 и одноименные ресурсы, где публиковались призывы к насильственному изменению конституционного строя, оскорбления представителей власти и клеветнические сведения в отношении президента Беларуси».

Сам Чеботько, как сообщается, своей вины не признал.

Редактора блога S13 задержали 23 октября 2024 года. Его судили трижды — за «распространение экстремистских материалов» и «пикет» в интернете. Незадолго до ареста стало известно, что контент S13 и его соцсети признаны «экстремистскими материалами». После сайт признали и «экстремистским формированием».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников