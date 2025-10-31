Венгрия стала готовиться к дефициту бензина 31.10.2025, 19:08

Все дело в российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябре намерен встретиться с Дональдом Трампом, чтобы выпросить у него отсрочку в вопросе закупок российской нефти. Будапешт изо всех сил сопротивляется переходу на другие источники сырья, и аналитики объясняют это не угрозой энергобезопасности страны, как заявляют власти, а финансовыми потерями для бюджета и крупнейшей энергокомпании MOL.

Но позиция Венгрии выглядит все более слабой, и она начала готовиться к перебоям в поставках топлива, пишет The Moscow Times.

Правительство подготовило поправки к закону о хранении импортной нефти и нефтепродуктов, чтобы в случае таких перебоев из-за санкций США можно было задействовать специальные резервные автозаправки для обеспечения критически важных потребителей и служб, сообщает Reuters. Поправки, которые не затронут розничных покупателей, должны вступить в силу с 1 января 2026 года. В экстренном случае правительство сможет определять порядок использования таких АЗС и приоритетность получения топлива.

Одновременно Будапешт прорабатывает варианты того, как обойти вступающие в силу 21 ноября санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», сказал Орбан на прошлой неделе. Однако Еврокомиссия в сентябре объявила о планах разработать пошлину для остающихся поставок российской нефти, чтобы полностью отказаться от нее до 2027 года. «Санкций... будет достаточно, чтобы подтолкнуть Венгрию к отказу от российской нефти», а пошлины в случае их введения «сделают российские углеводороды неконкурентоспособными [по сравнению] с другими источниками», считает Тамаш Плецер, аналитик по нефти и газу австрийского Erste Bank.

Усилия ЕК по отказу от российских энергоресурсов «уничтожат безопасность нашего энергообеспечения», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил Хорватию, через которую проходит трубопровод Adria, по которому Венгрия могла бы получать нефть, доставляемую танкерами на побережье Адриатического моря, в «попытке нажиться на войне в Украине».

Венгерские власти постоянно обвиняют Хорватию в том, что она в 2022 году повысила плату за транзит нефти, что якобы делает ее закупки крайне невыгодными для Будапешта. Эта информация представляет собой коммерческую тайну, поэтому ее нельзя проверить, пишет Politico, но Хорватия опровергает такие утверждения. «Плата за транзит осталась прежней», — сказал изданию министр экономики Хорватии Анте Шушняр, она составляет всего 2% от конечной цены нефти и применяется «одинаково ко всем партнерам».

По словам Шушняра, постоянно повторяемые Венгрией обвинения в завышении платы за транзит и недостаточной мощности трубопровода «на 100% не соответствуют действительности». «Это всего лишь отговорка, чтобы продолжать покупать российскую нефть. У нас нет проблем с обеспечением поставок. Мы [можем быть] готовы в считанные минуты», – заявил он.

Дипломат из страны ЕС добавил: Объективного представления о фактах мы от Венгрии зачастую не получаем.

Плецер называет утверждения Венгрии «полной чушью», поскольку окончательная стоимость топлива в стране определяется не по цене на сырую нефть, а по эталонным ценам на топливо, такое как дизель, в средиземноморском регионе. И если цена нефти растет, это «не оказывает существенного влияния на цены конечной продукции», но означает «снижение прибыли» для MOL и сокращение поступлений в бюджет, в который она платит налоги, говорит аналитик.

У Будапешта нет «политической воли» отказаться от российской нефти, так как «наиболее проблематичный финансовый аспект» такого шага связан с наполнением бюджета, сказала Politico Илона Гизиньска, эксперт по Венгрии из Центра восточных исследований.

По оценке банка ING, страна завершит год с бюджетным дефицитом в 4,6% ВВП. При этом в преддверие запланированных на апрель 2026 года выборов правительство Орбана, чья партия проигрывает по опросам партии оппозиционного кандидата Петера Мадьяра 41% – 45%, хотело бы увеличить бюджетные траты, но чрезмерный дефицит мешает это сделать, считают в ING.

В то время как в совокупном импорте ЕС доля российской нефти сократилась с 26% в 2021 году до 3% в 2024-м, Венгрия, наоборот, увеличила ее 61% до 86%.

