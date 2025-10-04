На акции у президентской резиденции в Тбилиси - баррикады и пламя

На акции у президентской резиденции в Тбилиси - баррикады и пламя7
- 4.10.2025, 19:29
- 3,214
Видеофакт.
Протестующие в Тбилиси попытались штурмовать президентский дворец Орбелиани. Демонстранты сломали металлические барьеры и ворвались во внутренний двор резиденции, после чего полиция применила перцовый газ и водометы.
После разгона демонстранты были вынуждены отступить. Сейчас полиция оцепила территорию дворца.
Тем не менее протест продолжается. У президентской резиденции в Тбилиси — баррикады и пламя.
Напомним, что в Грузии оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси и заявляет о планах «мирного свержения власти». Протестующие, в частности, попытались занять президентский дворец.