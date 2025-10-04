закрыть
4 октября 2025, суббота, 20:38
В Грузии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления

  • 4.10.2025, 19:40
  • 1,466
В Грузии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления

Крупные оппозиционные партии бойкотировали голосование.

В Грузии завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления, передает «Эхо Кавказа».

Согласно экзитполу проправительственного телеканала «Имеди», Каха Каладзе набирает на выборах мэра Тбилиси 77.4%, а «Грузинская мечта» в столице – более 76% голосов.

Лидеры правящей партии, в том числе миллиардер Бидзина Иванишвили уже объявили о победе и поздравили своих сторонников.

На этом фоне часть оппозиции проводит митинг в центре Тбилиси и заявляет о планах «мирного свержения власти». Протестующие, в частности, попытались занять президентский дворец.

Всего в стране работал 3061 избирательный участок: 2284 из них были оборудованы для электронного голосования, а на 777 применялась традиционная система.

Премьер Ираклий Кобахидзе ещё до окончания голосования заявил, что во всех муниципалитетах и городах правящая партия побеждает, набирая более 70% голосов. В 26 городах и муниципалитетах кандидатов на пост мэра выдвинула только «Грузинская мечта».

За выборами наблюдают 28 международных организаций – почти в 13 раз меньше, чем на муниципальных выборах 2021 года. Тогда в первом туре было аккредитовано 1024 международных наблюдателя, а во втором – 1102. Наибольшее число наблюдателей (20) в этот раз зарегистрировала сербская ассоциация ALTERFACT. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ миссию в Грузию не направило, поскольку приглашение поступило менее чем за месяц до голосования.

Крупные оппозиционные партии – в том числе «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение», занявшие, по данным ЦИК, второе и третье места на парламентских выборах 2024 года, – бойкотируют голосование. В выборах также не участвуют «Федералисты» и несколько других прозападных сил.

День выборов многие оппозиционные политики встретили в тюрьмах и СИЗО, где они находятся по различным обвинениям. Среди них – Михаил Саакашвили, Леван Хабеишвили, Звиад Куправа, Элене Хоштария, Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе. Кроме того, тюремные сроки отбывают десятки участников проевропейских акций, которых оппозиция и часть общества считают политзаключёнными.

