Дроны атаковали четвертый по величине НПЗ России

Дроны атаковали четвертый по величине НПЗ России1
- 5.10.2025, 13:57
Предприятие находится в 800 километрах от украинской границы.
Неизвестные дроны в ночь на 5 октября атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл» в городе Кстово. После взрывов вспыхнул пожар.
Об инциденте в районе предприятия сообщили местные средства массовой информации и Telegram-каналы, передает УНИАН.
Отмечается, что взрывы в Кстово прогремели после 02:30 ночи. Местные жители сообщили, по меньшей мере, о четырех громких взрывах в промышленной зоне. Кроме того, со стороны предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» было видно яркое пламя и густой дым.
Стоит отметить, что Нижегородский НПЗ – четвертое по величине в Российской Федерации нефтеперерабатывающие предприятие. Завод перерабатывает до 17 миллион тонн нефти в год и выпускает более 50 наименований нефтепродуктов, в том числе авто, авиа и дизельные топлива, а также нефтебитум.
Предприятие находится примерно в 800 километрах от границы с Украиной.