Axios: Трамп матом убедил Нетаньяху согласиться на сделку

  • 5.10.2025, 17:08
Фото: Will Oliver/EPA/Bloomberg via Getty

Их разговор состоялся после того, как ХАМАС дал расплывчатое согласие на выдвинутый президентом США план.

Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, стремясь убедить его согласиться на сделку для прекращения войны в секторе Газа. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

Их разговор состоялся после того, как ХАМАС дал расплывчатое согласие на выдвинутый президентом США план: группировка согласилась освободить всех оставшихся заложников в обмен на прекращение войны и полный вывод израильских войск из Газы, но потребовала провести переговоры по многим деталям.

Несмотря на отсутствие твердого согласия, Трамп посчитал это успехом и позвонил Нетаньяху, но тот был скептичен и сказал, что повода для радости нет.

Трамп ответил на это: «I don't know why you're always so fucking negative», что можно перевести как «Не пойму, почему ты всегда такой чертовски недовольный». «Это победа. Возьми ее», — добавил президент США.

Трамп не ожидал настолько холодного отношения премьера Израиля к ответу ХАМАС и потому отреагировал столько несдержанно, объяснили Axios источники. По сведениям Axios, Нетаньяху воспринимает ответ ХАМАС как отказ от предложенного Трампом плана.

Президент США затем рассказал журналистам, что сказал Нетаньяху — сделка является его «шансом на победу», и тот согласился. «Он должен был с этим смириться. У него нет выбора. Со мной нужно смириться», — добавил американский лидер.

