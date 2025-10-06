закрыть
6 октября 2025, понедельник, 10:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве нашли 10 из 25 контрабандистских аэростатов, залетевших из Беларуси

  • 6.10.2025, 10:24
В Литве нашли 10 из 25 контрабандистских аэростатов, залетевших из Беларуси

Ранее они парализовали аэропорт Вильнюса.

В Литве обнаружено 10 из 25 метеорологических зондов, залетевших из Беларуси на минувших выходных, сообщает информагентство BNS со ссылкой на руководителя Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Вилмантаса Виткаускаса.

Чиновник, слова которого перепечатал портал LRT, сообщил, что задержаны лица, которые, как предполагается, направлялись забрать контрабандные сигареты, транспортировавшиеся с помощью этих аэростатов. Проводится розыск организаторов.

По данным Виткаускаса, в ночь на 6 октября прилета новых шаров из Беларуси в Литву не зафиксировано.

В ночь на 5 октября в результате «массовой акции белорусских контрабандистов» в Литву и Польшу залетело не менее 26 воздушных шаров с сигаретами. Один из них упал на польской территории, остальные оказались на литовской. Аэростаты, которые к тому моменту были найдены в Литве, транспортировали 12 тыс. пачек упомянутой табачной продукции.

Представитель НЦУКС Дарюс Бута отметил, что до 14 шаров, прибывших из Беларуси, было замечено в Вильнюсе и пристоличном районе, два — над вильнюсским аэропортом.

Из-за этого работа аэропорта приостанавливалась. Одни рейсы были отложены, другие отменены. В общей сложности ситуация сказалась примерно на 30 рейсах и почти 6 тыс. пассажирах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров