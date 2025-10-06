В Литве нашли 10 из 25 контрабандистских аэростатов, залетевших из Беларуси 6.10.2025, 10:24

Ранее они парализовали аэропорт Вильнюса.

В Литве обнаружено 10 из 25 метеорологических зондов, залетевших из Беларуси на минувших выходных, сообщает информагентство BNS со ссылкой на руководителя Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Вилмантаса Виткаускаса.

Чиновник, слова которого перепечатал портал LRT, сообщил, что задержаны лица, которые, как предполагается, направлялись забрать контрабандные сигареты, транспортировавшиеся с помощью этих аэростатов. Проводится розыск организаторов.

По данным Виткаускаса, в ночь на 6 октября прилета новых шаров из Беларуси в Литву не зафиксировано.

В ночь на 5 октября в результате «массовой акции белорусских контрабандистов» в Литву и Польшу залетело не менее 26 воздушных шаров с сигаретами. Один из них упал на польской территории, остальные оказались на литовской. Аэростаты, которые к тому моменту были найдены в Литве, транспортировали 12 тыс. пачек упомянутой табачной продукции.

Представитель НЦУКС Дарюс Бута отметил, что до 14 шаров, прибывших из Беларуси, было замечено в Вильнюсе и пристоличном районе, два — над вильнюсским аэропортом.

Из-за этого работа аэропорта приостанавливалась. Одни рейсы были отложены, другие отменены. В общей сложности ситуация сказалась примерно на 30 рейсах и почти 6 тыс. пассажирах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com