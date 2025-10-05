закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестного летающего объекта

  • 5.10.2025, 8:24
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестного летающего объекта

Ситуация меняется ежеминутно.

Над аэропортом Вильнюса заметили неизвестный летающий шар. Аэропорт закрыт для приема и отправки воздушных судов, а самолеты направляют на запасные аэродромы.

Об этом сообщает LRT.lt.

Полет неизвестного шара был замечен над воздушными воротами литовской столицы вечером в субботу, 4 октября.

По словам руководителя Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантаса Виткаускаса, летательные объекты наблюдались в районе города Балтои-Воке. Он отметил, что перебои в авиасообщении могут длиться несколько часов.

Представительница государственного предприятия «Литовские аэропорты» (LTOU) отметила, что рейсы сейчас перенаправляют в аэропорты Каунаса и Риги.

По данным сайта Flightradar24.com, один рейс из Турции был направлен в Гданьский аэропорт. Вильнюсский аэропорт сейчас выясняет причины сбоев, однако предполагается, что вблизи аэропорта мог летать воздушный шар.

«Сейчас воздушное пространство закрыто, (...) ситуация меняется ежеминутно», - сообщили в LTOU.

Читатель портала LRT.lt рассказал, что его рейс из Дублина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. После приземления в Латвии пилот объявил, что самолет попытается вернуться в Вильнюс, как только будет получено разрешение.

Впрочем, после часа ночи, читатель сообщил, что для пассажиров рейса организовали автобус из латвийской столицы.

По данным Flightradar24, аэропорт Вильнюса был закрыт в 01:30 по минскому времени. За последние несколько часов были перенаправлены 8 рейсов, направлявшихся в литовскую столицу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина