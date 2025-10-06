Новый министр обороны Франции Ле Мэр отказался от должности 6.10.2025, 20:45

Ле Мэр выразил надежду на то, что его уход позволит возобновить переговоры по новому правительству.

Экс-министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, назначенный министром Вооруженных сил Франции, отказался от должности. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я отмечаю, что мое решение [войти в состав правительства] вызывает непонятную, ложную и несоразмерную реакцию у некоторых людей... Сегодня поздно утром я предложил немедленно выйти из состава правительства и передать свои полномочия министра вооруженных сил премьер-министру. Президент принял мое предложение», — заявил он.

Его назначил министром вооруженных сил премьер Франции Себастьян Лекорню, ранее сам занимавший этот пост. Лекорню сменил Франсуа Байру, правительству которого объявили вотум недоверия, но спустя 27 дней, 6 октября, также подал в отставку.

