Инженер-химик из Техаса утверждает, что нашел Эдемский сад 2 7.10.2025, 10:30

Он находится в Эфиопии.

Инженер-химик из Техаса Махмуд Джаваид считает, что нашел место, где на самом деле находился Райский сад из Библии. Исследователь выдвинул теорию о том, что Эдем находился на северо-западе Эфиопии.

Эксперт в своем исследовании, которое так и не прошло рецензирование, оспорил традиционную теорию о том, что библейский Райский сад находился на Ближнем Востоке. Согласно Библии, Райский сад был местом, куда Бог помести Адама и Еву. В Эдемском или райском саду протекала река, которая разделялась на четыре рукава: Гихон, Евфрат, Тигр и Фисон, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

На основе таких географических подробностей, которые были описаны в Библии, ученые предполагают, что поскольку Тигр и Евфрат протекают на территории современного Ирака, то Эдем должен находиться где-то в том регионе. Но Махмуд Джаваид выдвинул другую теорию, он говорит, что Эдем мог находиться в Бахр-Даре. Это плодородный регион на северо-западе Эфиопии, он располагается рядом с южным побережьем озера Тана, откуда берет свое начало Голубой Нил.

Джаваид в своей работе опирался на анализ не только библейских текстов, но и текста Корана. В своем исследовании он отметил, что Голубой Нил может соответствовать библейскому Гихону. Истоки же озера Тана разделяются на четыре реки, описанные в Книге Бытия.

Также еще одним доводом в теории Джаваида служит то, что именно в этом регионе происходила ранняя эволюция человека. Исследователь предполагает, что Адам мог произойти от Homo habilis или позднего австралопитека в Восточно-Африканской рифтовой долине. Недалеко от этого места находится Олдувайское ущелье – регион, который считается колыбелью человечества.

Оттуда Адам и Ева могли быть перемещены в высокогорье Бахр-Дара, прежде чем спуститься в место, которое называется в Коране «хабатой», и поселиться в Рифтовой долине.

Регион расположен на высоте около 1800 метров над уровнем море, он славится своей пышной растительностью, богатым животным миром и половодным Голубым Нилом. Такие особенности региона, по мнению исследователя, вполне подходят под описание Райского сада.

«Все подсказки указывают на Бахр-Дар, расположенный недалеко от озера Тана, регион поразительной красоты, богатой растительности. Также там находится исток Нила, что соответствует библейскому описанию рек Эдема», - говорит автор исследования.

В древних текстах говорится, что река Гихон омывает земли Куш – древний термин, широко ассоциируемый с Эфиопией. Джаваид воспользовался такой лингвистической подсказкой, чтобы связать библейский Гихон с Голубым Нилом, который течет через север Судана и впадает в Белый Нил в Хартуме.

«Озеро Тана идеально соответствует древнему описанию Эдема», - добавляет исследователь.

Также известно, что в Книге Бытия упоминается «пламенный меч», который Бог поместил у входа в Райский сад. Джаваид предполагает, что этот меч может быть метафорой для одного из вулканических хребтов, которые окружают озеро Тана на Эфиопском нагорье.

«Учитывая, что долина окружена исторически активными вулканами, весьма вероятно, что именно действующие вулканы образовали пылающий меч, упомянутый в Библии», — поделился он.

