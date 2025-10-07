закрыть
7 октября 2025, вторник, 16:28
Reuters: У Путина возникли проблемы с Си Цзиньпином

  • 7.10.2025, 15:26
Reuters: У Путина возникли проблемы с Си Цзиньпином
Си Цзиньпинь

Стороны не договорились о цене газа «Силы Сибири-2».

Российско-китайские переговоры о строительство нового трубопровода «Сила Сибири-2», которые, как утверждали Владимир Путин и «Газпром», увенчались «юридически обязывающими» договоренностями, на деле не привели к соглашению по ключевым параметрам многомиллиардного проекта.

Как сообщает Reuters, Путину во время визита в Китай в сентябре так и не удалось договориться с Си Цзиньпином о цене новых поставок, объем которых должен составить 50 млрд кубометров в год. Остались не согласованным также инвестиционные условия проекта и сроки начала прокачки газа.

Даже если сделку удастся заключить в следующем году, строительство трубы займет не меньше 5 лет, и еще столько же потребуется, чтобы вывести ее на проектную мощность, рассказали знакомые с ситуацией источники Reuter. По словам одного из них, в «Газпроме» не ожидают выхода «Силы Сибири-2» на запланированные объемы раньше 2034-35 гг., если поставки стартуют в 2031-м.

Сейчас «Газпром» качает в Китай 38 млрд кубометров газа ежегодно — по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири-1». С 2027 года также начнутся поставки по дальневосточному маршруту в объеме 12 млрд кубов ежегодно.

В среднем, по данным Минэкономразвития, газ «Газпрома» в этом году обходится Китаю в $248 за тысячу кубометров. Это на 38% меньше, чем платят другие клиенты России в дальнем зарубежье ($402 за тысячу кубов). В следующем году, согласно материала проекта бюджета, цена газа для КНР снизится до $240 и будет на 37% ниже, чем для других покупателей «Газпрома» ($380).

Экспорт в Китай компенсирует России лишь пятую часть былых поставок в Евросоюз, которые после начала войны схлопнулись в 12 раз. В первой половине 2025 года «Газпром» поставил на европейский рынок лишь 8,8 млрд кубометров, а по итогам года поставки едва превысят 16 млрд кубов — предельную мощность европейской ветки «Турецкого потока». Так мало газа в Европу Россия не качала с начала 1970-х. Для сравнения: в 1975 году это было 19,3 млрд кубометров, а в 1980-м, после сделки «газ в обмен на трубы» и заключения крупного контракта с Германией, — уже 54,8 млрд. Перед началом войны с Украиной, на пике экспорт «Газпрома» в Европу достигал 200 млрд кубов.

