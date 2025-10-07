закрыть
В Чили офисный работник получил по ошибке 330 зарплат

3
  • 7.10.2025, 21:40
  • 1,692
Получивший огромную выплату мужчина через три дня подал заявление об увольнении.

В Чили офисный работник оставил себе 330 месячных зарплат (зарплата за 27,5 лет), которые ему единовременно выплатили по ошибке. Вместо 500 тыс. чилийских песо компания перевела ему 165 млн. песо. Об этом пишет издание Diario AS.

Инцидент произошел в мае 2022 года в чилийской агропродовольственной компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile. Получивший огромную выплату мужчина изначально согласился вернуть деньги после встречи с отделом кадров, затем исчез на три дня и через адвоката подал заявление об увольнении.

«Компания обвинила сотрудника [в краже], но после нескольких лет судебных разбирательств суд вынес решение в пользу сотрудника», — говорится в статье.

