закрыть
9 октября 2025, четверг, 4:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске с молотка продают ювелирный центр

  • 9.10.2025, 4:21
В Минске с молотка продают ювелирный центр

Названа стартовая цена.

В Минске на аукцион выставили ювелирный центр «Мономах» компании «Йонкер». Объявление опубликовано на сайте «БелЮрОбеспечения», передает «Зеркало».

Площадь административно-торгового помещения — 712,5 м². Расположено оно на улице Кропоткина, 72−1.

Среди обременений указаны залог, ипотека, договор аренды, запрет совершения регистрационных действий.

Стартовая цена объекта — 2,36 млн рублей.

Владельцем и должником указана компания «Йонкер». При этом в торговом реестре, по данным на сентябрь, магазин в этом же здании — по адресу Кропоткина, 72 — числился за фирмой «Белсервисдом». Ей принадлежит товарный знак «Мономах».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук