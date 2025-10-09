В Минске с молотка продают ювелирный центр
- 9.10.2025, 4:21
Названа стартовая цена.
В Минске на аукцион выставили ювелирный центр «Мономах» компании «Йонкер». Объявление опубликовано на сайте «БелЮрОбеспечения», передает «Зеркало».
Площадь административно-торгового помещения — 712,5 м². Расположено оно на улице Кропоткина, 72−1.
Среди обременений указаны залог, ипотека, договор аренды, запрет совершения регистрационных действий.
Стартовая цена объекта — 2,36 млн рублей.
Владельцем и должником указана компания «Йонкер». При этом в торговом реестре, по данным на сентябрь, магазин в этом же здании — по адресу Кропоткина, 72 — числился за фирмой «Белсервисдом». Ей принадлежит товарный знак «Мономах».