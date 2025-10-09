Трамп призвал посадить мэра Чикаго и губернатора Иллинойса 9.10.2025, 5:59

За неспособность защитить работников миграционной службы.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон и губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер должны понести уголовную ответственность за неспособность защитить работников миграционной службы (ICE), заявил президент США в соцсети Truth Social.

«Мэр Чикаго должен сидеть за то, что не смог защитить сотрудников ICE! Губернатор Прицкер тоже», — написал Дональд Трамп.

В Чикаго участники протестов протаранили 4 октября одну из машин сотрудников миграционной полиции, а после заблокировали ей проезд. Во время беспорядков сотрудники миграционной службы ранили женщину, попытавшуюся наехать на своей машине на агентов ICE.

NYT написала, что полиции Чикаго было приказано игнорировать просьбы агентов миграционной полиции о помощи.

