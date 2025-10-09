Самолет «Белавиа», летевший в Анталью, приземлился в Саратове

Самолет «Белавиа», летевший в Анталью, приземлился в Саратове2
- 9.10.2025, 15:57
Названа причина.
6 октября самолет авиакомпании «Белавиа» Boeing 737-800 (бортовой номер EW-455PA), выполнявший рейс из Минска в Анталью, совершил посадку в российском Саратове из-за ухудшения самочувствия пассажиров на борту.
Согласно данным телеграм-канала AVIAINCIDENT, в 04:50, находясь в зоне ответственности Самарского регионального центра ЕС ОрВД, экипаж сообщил о больных пассажирах.
Через пять минут, в 04:55, в районе ПДЗ ПЕЛНЕ командир принял решение выполнить незапланированную посадку в аэропорту Саратов (Гагарин) и запросил медицинскую помощь. Сигналы «Срочности» и «Бедствия» не подавались.