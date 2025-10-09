Вышел первый трейлер нового сериала по вселенной «Игры престолов»
«Рыцарь Семи Королевств» выйдет 18 января.
Новый сериал по вселенной «Игры престолов» — «Рыцарь Семи Королевств» — выйдет 18 января на HBO Max. Опубликован первый трейлер: в нем герои сборника Джорджа Мартина «Повесть о Дунке и Эгге» являются во всей красе.
Главные роли в сериале играют Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл. Первый сезон основан на повести «Межевой рыцарь», в которой Дункан после смерти хозяина отправляется на рыцарский турнир, а по пути встречает мальчика по имени Эгг, — тот становится его оруженосцем. Позже выясняется, что Эгг — принц из Таргариенов.